Wasbütteler bauen Nistkästen gegen Eichenprozessionsspinner

Um natürliche Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners anzulocken, bauten fast 20 Wasbütteler am Samstag in der Werkstatt am Sportplatz gemeinsam Nistkästen für Blau- und Kohlmeisen. Auch Bürgermeister Hartmut Jonas (rechts), der die Aktion initiiert hatte, packte mit an.

Foto: Daniela König / BZV