Gifhorner Tennisfreunde tragen Turnier in Weimar aus

Beim Winterturnier wird dafür verreist, heißt es in der Mitteilung. Viele Ziele seien bereits angesteuert worden: Berlin, Cuxhaven, Dresden, Freiburg, Magdeburg, Potsdam, Lübeck, Leipzig und Rostock sowie Bratislava, Breslau, Karlsbad, Posen und Stettin. Diesmal hätten Ausrichter Klaus-Peter Figge und Horst Ruschlau Weimar und Erfurt ausgewählt.

22 Teilnehmer machten sich mit dem Bus zunächst auf den Weg nach Weimar, die Stadt der Dichter und Denker.

Im internen Doppelturnier in der dortigen Tennishalle, betrieben vom thüringischen Landesverband, mussten von den Aktiven in zwei Leistungsgruppen bei wechselnder Zusammensetzung jeweils 6 Spiele auf 3 Plätzen ausgetragen werden. Die Turnierleitung lag wie gewohnt in den Händen von Klaus Schlifski. In allen Wettbewerben sei es äußerst knapp zugegangen. Die sportlich wertvollste Auszeichnung, der A-Pokal, sei mit 9:3 Punkten an Dieter Siebert gegangen, der damit bereits zum siebten Mal diese Trophäe errungen habe. Beim B-Pokal habe sich Torsten Kolbe bei nur einer Niederlage mit 10:2 Punkten gegen seine Konkurrenten durchgesetzt. Gewinner des Seniorenpokals wurde Horst Ruschlau mit 9:3 Punkten. Er habe seinen Erfolg von 2017 wiederholt. Karsten Ziebart (9:3) erhielt den Jungseniorenpokal, Harald Üsseler den Caparolpokal (9:3). Der Fairness-Pokal ging an Gerd Jeschke. Die Organisatoren erhielten den GWG-Pokal. Bernd Jendro nahm den Sonderpokal entgegen.