Gifhorner Polizei sucht Zeugen für Farbschmiererei

Mit rosa Farbe beschmiert wurde im Zeitraum vom 17. Januar, 17.30 Uhr, und dem Folgetag gegen 16 Uhr die Mittelwand einer Doppelgarage in der Straße im Kreuzkamp in Höhe der Hausnummer 6 in Gifhorn. Die Straße Kreuzkamp ist die Verbindungsstraße zwischen dem Lehmweg und dem Pommernring, und das beschmierte Objekt befindet sich zur Straße gewandt. Das meldet die Polizei und bittet um Hilfe. Sie fragt: Wer hat in dem angegebenen Zeitraum Personen gesehen, die dort gehalten haben. Wer hat vielleicht die Tat beobachtet? Hinweise an die Polizei in Gifhorn unter (05371)980324.

