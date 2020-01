Per Musik von Gifhorn hinaus in die weite Welt

Am Sonntag setzten der Gifhorner Shanty-Chor und der Shanty-Chor Celle die Segel in der Stadthalle. Das Shanty-Festival war schon seit langem ausverkauft, die Gäste saßen im großen Saal, um sich mehr als drei Stunden Lieder vom weiten Meer, der hohen See, dem Fernweh oder St. Pauli anzuhören....