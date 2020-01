Helfer machen auf Obstbaumwiese in Wasbüttel Klarschiff

Mit Ast- und Heckenscheren, Sägen, Leitern und Nistkästen ausgestattet, krempelten an die 15 Bürger am Sonnabend die Ärmel hoch und brachten die Bäume auf der Obstbaumwiese in Wasbüttel in Schuss. Zum jährlichen Baumschneide- und Aufräumtreff hatte die Gruppe Samtgemeinde Isenbüttel des Nabu...