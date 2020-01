LSW erhöht Preis für Strom, Gaspreis bleibt stabil

Die LSW Energie GmbH passt die Strompreise der Grund- und Ersatzversorgung zum 1. März 2020 an. Der Arbeitspreis des LSW Kompaktstroms (Tarif A) steigt um brutto 1,90 Cent je Kilowattstunde. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.500 kWh erhöhen sich die Stromkosten somit um rund 6,3 Prozent. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bei einer Jahresrechnung von 1000 Euro sind das Mehrkosten von 63 Euro. Die Grundpreise bleiben unverändert. Die Arbeitspreise entwickelten sich in Abhängigkeit von den Beschaffungskosten sowie von den staatlich festgesetzten Steuern, Abgaben und Netzentgelten. Vor allem verweist der Energieversorger, der nicht für das Gebiet der Stadt Gifhorn zuständig ist, auf die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien. Die Erdgaspreise der Grundversorgungstarife von LSW und Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH (GLG) bleiben hingegen im Umfeld stabiler Beschaffungspreise und gesetzlicher Rahmenbedingungen unverändert. In den nächsten Tagen werden alle betroffenen Stromkunden schriftlich über die Preisanpassung informiert. Bei Fragen zu Angebotsalternativen steht die LSW zu den Öffnungszeiten in den Kundenzentren oder telefonisch unter (05361) 18 93 600 zur Verfügung.

