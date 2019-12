Zwei Männer sollen Frau in Isenbüttel vergewaltigt haben

Was als unverbindliche Internetbekanntschaft in einem sozialen Netzwerk begann, endete für eine Frau in Isenbüttel (Kreis Gifhorn) kurz vor Weihnachten 2017 in einem Albtraum. Vom 21. Januar an stehen ihre zwei mutmaßlichen Vergewaltiger in Hildesheim vor dem Landgericht. Einem 33 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, das Opfer erst allein, dann kurz drauf mit einem 30 Jahre alten Bekannten missbraucht zu haben. Laut Gerichtssprecher...