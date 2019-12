Gifhorns Christkind: Marlene bestand auf Weihnachten

Gifhorns Christkind, das erste Baby an Heiligabend, kam am 24. Dezember im Helios-Klinikum schon ganz früh zur Welt. An Marlenes Wiege ist festgehalten: 4.33 Uhr. Was für Unbeteiligte eilig klingt, stellt sich für die Eltern Kerstin Galda (38) und Ansgar Weilhammer aus Rethen ein bisschen anders...