Schwülper bekommt erste Tagespflege

Die wachsende Gemeinde mit einem größer werdenden Anteil älterer Einwohner bekommt die erste ambulante Tagespflege mit 20 Plätzen und 5 Vollzeit-Mitarbeitern. Außerdem wird die Diakoniestation Gifhorn in dem geplanten Neubau an der Poststraße eine Anlaufstelle der bislang nur in Meine und...