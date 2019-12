Bunte Musikshow in Wilsche rund ums Thema „Ooh Tannenbaum“

Alle Kinder aus der Show- und Tanz-AG der Astrid Lindgren Schule waren beteiligt, sehr aufgeregt und übten laut Pressemitteilung über Monate ihr Programm ein. Es gab diverse Kostüm- und Standproben.

Auf Weltreise mit dem Tannenbaum

Zehn Lieder zum Thema Tannenbaum wurden so als Weltreise aufgeführt. „In den Umbauphasen verkürzten Weihnachtsrentiere die Wartezeit“, heißt es in der Mitteilung. Vorgetragen wurden unter anderem „The happiest christmas tree“, „We wish you a merry christmas“ und „El Arbol“ aus Mexiko. „Howard Carpendale sang von seinem Kummer mit dem Weihnachtsbaum“, berichtet die Schule.

Tannenbäume tanzen Flamenco

Aus Jamaika kam zudem der Reggaesong Oh Tannenbaum. Auch Flamenco tanzende Tannenbäume gab es im Dorfgemeinschaftshaus zu bestaunen. „Aus Russland hörten wir das Lied Im Wald da steht der Tannenbaum von den Don Kosaken und Schneeflöckchen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zum finalen Lied „Unser wunderschöner Weihnachtsbaum“ kamen nochmal alle Beteiligten auf der Bühne zusammen. Die selbst entworfene Kulisse sowie die Liederauswahl mit den dazu passenden Kostümen machten diese Weihnachtsshow laut Schule „wieder einmal zu einem unvergesslichen Erlebnis“