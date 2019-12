Ein Jahr Trainingspause in Gifhorns Sporthalle Flutmulde

Nach 40 Jahren Sportbetrieb muss Gifhorns Großsporthalle Flutmulde selbst fit gemacht werden. Die Kur dauert fast ein Jahr und wird nicht billig, kündigte Fachbereichsleiter Karsten Moritz im Bauausschuss des Rates an. An eine Nutzung für den Trainingsbetrieb ist während der Bauzeit nicht zu denken. Selbst an tragende Elemente der Konstruktion wollen die Planer heran. Nur im Idealfall kämen die Arbeiter mit einer Bauphase zwischen Mai...