Kreis: Meldungen zu Verstößen gegen Baurecht nehmen zu

Gaby Klose ist verärgert. Mehrfach schon hat Weyhausens Bürgermeisterin Hinweise bekommen, dass im Neubaugebiet Klanze-Ost gegen die rechtlichen Festlegungen verstoßen wurde. An vielen Grundstücken ist offenbar mehr versiegelt worden als vorgeschrieben. Deshalb hat sich die Gemeinde Weyhausen an den Landkreis gewandt, der für die Genehmigung von Bauanträgen zuständig ist und bewertet, welche Konsequenzen bei Verstößen erfolgen. In der...