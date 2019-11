Gifhornerin will mit Konzert Verliebte zum Singen bringen

Wer Singen will, dem setzt das Alter keine Grenzen. Auch Elvira Kuhnke (60), seit 2012 Gifhornerin, ist in Sachen Gesang ein Spätzünder, wie sie sagt. Nun möchte sie ihre Freude am Gesang ehrenamtlich anderen vermitteln. Geplant ist am Valentinstag 2020 ein Lovekonzert, so nennt sie es, mit Dinner...