Wittingerin zeigt ihr Kinofilmdebüt im Kreis Gifhorn

Petra Lüschow wohnt schon lange nicht mehr in Darrigsdorf. Zum Studium hat es sie in die Filmstadt Berlin verschlagen, wo sie sich zu einer sehr gefragten Drehbuchautorin und Regisseurin entwickelte. Den nächsten Besuch von Eltern und Bruder verbindet sie aber nun mit einem ganz besonderen Ereignis: In Wittingen und Gifhorn präsentiert sie ihren ersten Spielfilm: „Petting statt Pershing“, der seit Anfang September raus ist. In den...