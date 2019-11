Gifhorn: Polizei ertappt bei Kontrollen mehrere Verkehrssünder

Die Polizei hat am Dienstag zwischen 8 bis 16 Uhr an der Kreuzung am Christinenstift den Verkehr kontrolliert. Nachmittags wurden die Beamten im dort Zeugen eines Auffahrunfalls. Darüber hinaus waren sieben Fälle von Ablenkung durch das Handy und elf Rotlicht-Missachtungen zu verzeichnen. Die...