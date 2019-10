Butting unterstützt Ehrenamtsgala Gifhorner des Jahres

Erstmals unterstützt ein Kooperationspartner die Ehrenamtsgala Gifhorner des Jahres: der Edelstahlrohr-Produzent Butting, einer der größten Arbeitgeber im Landkreis.

„Ich freue mich sehr, dass Butting sich zur Unterstützung der Aktion Gifhorner des Jahres entschlossen hat. Das passt zusammen!“, sagt Chefredakteur Armin Maus. Die Firma Butting zähle zu den Unternehmen, die nicht nur durch exzellente Produkte, sondern auch mit ihrem gesellschaftlichen Engagement auffallen. „Hermann Butting, gerade erst mit dem Unternehmerpreis 38 ausgezeichnet, steht für eine unternehmerische Haltung, die die eigene Arbeit in den Kontext der gesellschaftlichen Chancen und Probleme stellt“, erläuterte Maus.

Butting sei sich seiner Verantwortung als einer der größten Arbeitgeber in der Region stets bewusst, verdeutlicht Unternehmenschef Hermann Butting. „Der Ehrenpreis Gifhorner des Jahres ist ein wertschätzender Dank an Menschen im Landkreis Gifhorn, die sich in besonderem Maße uneigennützig und freiwillig zugunsten anderer engagieren. Ihr Beitrag ist für die Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Für mich eine Herzensangelegenheit, dies zu würdigen.“

Der Chef des Familienunternehmens weiter: „Gesellschaftliche Verantwortung zu leben, heißt für uns, Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft zu tragen. So engagieren wir uns in vielfältiger Art und Weise in unserer Region: Butting ist beispielsweise Träger der Integrationswerkstatt Nordkreis Gifhorn, um den Arbeitssuchenden in unserem Landkreis eine umfassende und gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.“

Die Ehrenamtsgala findet am Donnerstag, 7. November, von 18.30 Uhr an im Rittersaal des Schlosses statt. Wer Gifhorner des Jahres wird, entscheiden Sie, liebe Leserinnen und Leser. Mehr dazu hier!