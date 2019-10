20.000 Euro durch Enkeltrick in Hoitlingen erbeutet

Auf einen Enkeltrick ist am Dienstagnachmittag in Hoitlingen eine 81-Jährige hereingefallen. Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin von einem vermeintlichen Verwandten angerufen worden, der dringend eine größere Summe Bargeld für einen angeblichen Autokauf benötigen würde. Die Hoitlingerin glaubte dies und hob rund 20.000 Euro von ihrem Konto bei einem Geldinstitut in Wolfsburg ab. Abgeholt wurde das Geld schließlich von einer Frau, die etwa 35 Jahre alt, 1,65 Meter groß und mit einer Hose sowie einer kurzen Jacke bekleidet gewesen sein soll. Sie stieg vermutlich in ein Auto, das an der Hauptstraße in Hoitlingen wartete. Um sachdienliche Hinweise zu diesem oder ähnlichen Fällen in der Region bittet die Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder