Unfall in der Gifhorner Südstadt: Wer hatte Grün?

Ein mysteriöser Verkehrsunfall habe sich nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr in der Gifhorner Südstadt ereignet: Eine 33-jährige Frau aus Ribbesbüttel fuhr mit ihrem Opel Corsa auf der Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Conti-Teves-Kreuzung zeigte die dortige Ampel nach Angaben der Frau Grün, so dass sie die Kreuzung ungebremst passierte. In diesem Moment bog eine 23-jährige Gifhornerin mit ihrem VW Polo von der Herzog-Ernst-August-Straße nach links in die Braunschweiger Straße ein, nach ihren Angaben ebenfalls bei Grün. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Fahrerinnen blieben unverletzt, kamen mit dem Schrecken davon. An den Autos entstand ein Schaden von jeweils rund 1.000 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass eine der Ampeln Rot gezeigt haben dürfte und bittet daher um Zeugenhinweise unter (05371) 9800.