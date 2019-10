Bürgerinitiative macht mobil gegen Erdölförderung

Im Mai bei Vorhop, Ende Juli in Emlichheim in der Grafschaft Bentheim, im August bei Hankensbüttel – Leckagen und Störungen bei Erdölbohrungen gehören schon fast zum Alltag. „Es reicht!“, sagen die Initiatoren der Bürgerinitiative gegen Erdölbohrungen, die sich am Donnerstagabend im Otter-Zentrum in Hankensbüttel gegründet hat. In einer gut zweistündigen Diskussion wurde deutlich, welche möglichen Gefahren im Untergrund des Gifhorner...