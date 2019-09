Gifhorn. Der Mann erlag am Montag seinen schweren Verletzungen. Er war am Mittwoch in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen.

Nach schwerem Unfall am Mittwoch in Gamsen: Fahrer (81) gestorben

Ein 81-jähriger Autofahrer aus Neudorf-Platendorf ist am Montag seinen schweren Verletzungen, die er sich am vergangenen Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Gamsen zugezogen hatte, erlegen.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war am Morgen dieses Tages mit seinem Toyota auf der Platendorfer Straße in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, im Seitenraum gegen einen Zaun geprallt und anschließend in den Straßengraben geschleudert.

Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Gamsen mussten den Schwerverletzten mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeugwrack befreien.