Die Polizei warnt vor falschen Polizisten in Gifhorn.

Falsche Polizisten in Gifhorn unterwegs

Falsche Polizisten sind in Gifhorn unterwegs. Am vergangenen Freitag schlugen sie nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen 10 und 19 Uhr im Innenstadtbereich zu. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld von einer Seniorin. Die Rentnerin wurde vormittags von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, angerufen. Unter dem Vorwand, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, brachte der Täter die Frau dazu, zur Bank zu gehen und dort mehrere Tausend Euro Geld abzuheben.

Zur vermeintlichen Eigentumssicherung wurde das Geld von der Seniorin in einer Mülltonne deponiert und anschließend vermutlich von einem Komplizen des Anrufers abgeholt.

Die Polizei möchte nun wissen: Wer hat am Freitagnachmittag auffällige Beobachtungen im Bereich Lindenstraße, Xanthi-Straße, Schulplatz und der näheren Umgebung gemacht? Vor allem ab etwa 16 Uhr. Von besonderem Interesse für die Ermittler sind Taxen, Autos mit auswärtigen Kennzeichen sowie auffällige Personen. Zeugentelefon: (05371) 9800.