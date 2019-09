Gifhorner Frauenhaus hat zu wenig Platz und Personal

Seit 26 Jahren ist Heidemarie Golombowski die Leiterin des Gifhorner Frauenhauses. Nun geht sie in Rente, am Freitag wird sie verabschiedet. Den anstehenden Wechsel nutzten sie und ihre Nachfolgerin Hella von Wedemeyer am Dienstag vor dem Kreissozialausschuss für eine anklagende Bilanz: Es mangele an Platz, Personal und wohnlichen Standards. „Wir wünschen uns, dass dem ein Ende gesetzt wird“, so Golombowski. Die Einrichtung unter der...