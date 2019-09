Der alte Sack hofft auf mehr

Kennen Sie das: So richtig gut gelaunt in den Tag starten, mit Schwung auf den Weg ins Büro, ein Liedchen aus dem Autoradio summen. Gestern war so ein Tag. Nach einem kleinen Ausflug in die Kulturstadt Weimar fuhr ich frohen Mutes gen Gifhorn, parkte und ging zügigen Schritts gen Redaktion....