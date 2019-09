Erster Tag der offenen Tür auf der Reitsportanlage Klör

Auf der Reitsportanlage Klör in Ehra fand kürzlich der erste Tag der offenen Tür stand. Vier Monate Planung lagen hinter den Veranstaltern. Es sollte zunächst ein klein gehaltener Tag mit angrenzendem Reithallenflohmarkt werden. Zunächst glücklich über vier Aussteller Ende Juni rasselten die Anfragen nur so hinein. Auch die Besucher strömten während der Veranstaltung in Scharen herbei, heißt es in einer Mitteilung. Angeboten wurde vielschichtige Unterhaltung. Pferde-Gelassenheitstrainer Rainer Kuboschek demonstrierte an zwei Pferden sein Motto „Gelassen durch Vertrauen“. Er bietet regelmäßig Kurse auf der Reitsportanlage an. Passt der Sattel zu mir und meinem Pferd? Wie muss ein Sattel liegen? Was ist zu beachten, erklärte Martina Stöbe an Storm und Nina. Neben dem abwechslungsreichen Therapieangebot für Pferde und Hunde kamen auch die Kleinsten auf ihre Kosten.

Leos Eventschminkerei sorgte für freche und hübsche Kindergesichter während auf der Hüpfburg von Ingo Meyer aus Ahnebeck um die Wette gesprungen wurde. Auch Zuchtbegeisterte kommen auf der Reitsportanlage nicht zu kurz. Derzeit stehen vier Fohlen zum Verkauf. Die Reithalle wurde mit Reiterflohmarktständen und weiteren Ausstellern wie Kerstins Hundekekse und dem Horsedentisten Torsten Bockler bestückt. Durch das bunte Angebot konnten bereits einige Geschenke für Weihnachten besorgt werden. Für das leibliche Wohl wurde mit hausgebackenem Kuchen, Pizza, Burger und Grillgut gesorgt.