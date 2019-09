Unbekannter verletzt drei Stuten bei Neubokel schwer

Böse Erinnerungen an den Pferderipper werden bei den Neubokelern wieder wach: Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag drei Stuten auf einer Weide direkt am Ort schwer verletzt – alle im Genitalbereich. „Offenbar hat niemand etwas mitbekommen“, sagt Torsten Genz, auf dessen Weide sich die Tiere von Pensionsgästen zum Tatzeitpunkt befanden, wo sie freien Auslauf und einen Unterstand haben. Zwar habe ein Nachbar zwischen 22 und 23 Uhr...