Gifhorn ersetzt Beton am II. Koppelweg durch ebenes Pflaster

In welchem Zustand befinden sich die städtischen Radwege? Wo gibt es Handlungsbedarf? Um die Situation aus eigener Anschauung besser beurteilen zu können, führen Vertreter der Fachbereiche Ordnung, Stadtplanung und Tiefbau sowie Vertreter von Polizei und ADFC in regelmäßigen Abständen eine so...