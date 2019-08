Gesundheitsamt Gifhorn rät: sexuelles Risikoverhalten reduzieren

„Juckt’s im Schritt? Nur das Eine im Kopf? Benutzt Kondome“ – Mit diesen Fragen und Aussagen auf großen Werbeplakaten macht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auch in Gifhorn auf das Thema Geschlechtskrankheiten aufmerksam. Tatsache ist: Die Zahl der an Syphilis erkrankten Menschen steigt bundesweit und auch in Europa. Genaue Zahlen liegen dem Leiter des Gifhorner Gesundheitsamtes, Josef Kraft, nicht vor. Die...