Beim Gifhorner Kartslalom brauchten die Besten etwa 35 Sekunden

Posten 1, 2, 3 und 4 waren am Sonntag wieder gefragt. Die Richter saßen um den Pylonen-Park auf dem Conti-Teves-Parkplatz und beobachteten, welche der orangefarbenen Hütchen umgefallen waren. Denn die stellten den Parcours für den 37. Kartslalom in der Kreisstadt. Etwa 100 Teilnehmer im Alter von 6 bis 18 Jahren aus dem Gebiet des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt traten in fünf Altersklassen an und gaben im doppelten Wortsinn Gas....