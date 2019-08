Mehr als 1300 Erstklässler lernen lesen, schreiben und rechnen

Großer Tag für rund 1300 Erstklässler im Landkreis Gifhorn. So wie hier in der Adam-Riese-Schule in Gifhorn feierten sie am Samstag ihre Einschulung.

Gifhorn. Einschulung in der Adam-Riese-Schule in Gifhorn: Zweitklässler begrüßen ihre neuen Mitschüler mit Gesang und einem Musikspiel.

Was ist da los bei Indianern und Chinesen? Und am Nordpol bei den Eskimos? Klare Sache – sie lernen lesen. So wie in den nächsten vier Jahren die rund 1300 Erstklässler, die am Sonnabend eingeschult wurden.

In der Gifhorner Adam-Riese-Schule jedenfalls begrüßten die Schüler der Klasse 2 a mit Lehrerin Melanie Silberstein ihre neuen Mitschüler und ihre Eltern mit dem Klassiker: Alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen, selbst am Nordpol lesen alle Eskimos – Hallo Kinder, jetzt geht’s los!“ Passt ja auch perfekt zu diesem besonderen Tag, an dem für die Erstklässler ein neuer Lebensabschnitt beginnt, wie Heiko Winkelmann, neuer Schulleiter der Adam-Riese-Schule in seiner Begrüßung betonte. „Liebe Schüler, für euch ist heute ein besonderer Tag, ab heute dürft ihr jeden Tag zu Schule gehen“, sagte Winkelmann und bezog die Kinder spielerisch ein. Richtig, nicht nur wegen der Schultüte, sondern um lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Die Antworten lieferten die Erstklässler und mit dem Zählen von 1 bis 10 klappte es auch schon richtig gut.

Winkelmann wünschte den Klassenlehrerinnen und besonders den Eltern „Kraft, Ausdauer und ganz viel Gelassenheit“. An die Eltern appellierte er: „Ihr Kind wird ganz viel lernen – stehen Sie ihm stützend zur Seite, geben Sie Ihrem Kind die Zeit, die es braucht, um sich auf die neue Situation einzustellen.“ Und sollte es Sorgen geben, „wenden Sie sich vertrauensvoll an die Klassenlehrerin“.

Neben den vier ersten Klassen gibt es an der Adam Riese-Schule auch einen Schulkindergarten. Lehrerin Karin Gasse hatte den Kindern zur Orientierung und zum Festhalten ein kleines Seil mitgebracht, sie waren die ersten, die in ihren neuen Klassenraum marschierten. Es folgten die 1a und die 1b mit den Klassenlehrerinnen Lena Dobroschke und Julia Klatt. Und nach der zweiten Feierstunde, die um 11 Uhr begann, folgten die 1c mit Klassenlehrerin Sarah Lux und die 1d mit Verena Wiebe.

Der Förderverein bot in er Cafeteria Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an. Fördervereinsvorsitzender hoffte auf rege Nachfrage, der Erlös wird für den Kauf von Spielgeräten verwendet.