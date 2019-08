Sa, 17.08.2019, 14.08 Uhr

In Flettmar findet am Samstag, 17. August 2019, eine großangelegte Typisierungsaktion für die an Krebs erkrankte Michelle H. aus Laatzen statt. Im Gespräch mit Rundschau-Redakteur Reiner Silberstein erklärt Gabriele Schrader, wie eine Typisierung abläuft und was potenzielle Spender erwartet.