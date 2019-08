Gifhorner des Jahres 2019: Ihre Vorschläge sind gefragt

Sie kennen jemanden in Ihrem Dorf, der sich für Kinder stark macht? Der Gutes für ältere Menschen tut, damit sie sich nicht allein fühlen oder im Alltag eine helfende Hand an ihrer Seite wissen? Sie sind sich sicher, dass ohne diesen Bewohner nichts mehr gehen würde im Ort, weil er sich unermüdlich für kulturelle Interessen einsetzt? Jemanden, der sich um den Feuerwehrnachwuchs kümmert, um die Wissensvermittlung, wie man auch im Alter mit dem Smartphone zurecht kommt, wie bei einem Unfall oder einem Brand schnell Hilfe geleistet wird. Jemanden, der Dörfer schöner blühen lässt und pflegt, der Fahrten per Bus oder Rad mit Menschen in Gesellschaft unternimmt, sich um Kranke, Gebrechliche oder Ärmere kümmert, der Geflüchtete bei der Integration unterstützt?

Egal ob Kirche, THW, DRK, Flüchtlingshilfe, Sportverein, Feuerwehr, Politik, Lebenshilfe oder Dorfverein – ehrenamtliches Engagement hat so viele Gesichter. Zum 14. Mal nun möchte die Gifhorner Rundschau die Menschen, die sich für die Gesellschaft einbringen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen, würdigen. Unsere Zeitung verleiht den Ehrenamtspreis „Gifhorner des Jahres 2019“ erneut im Rittersaal des Gifhorner Schlosses. Mit einer großen Gala am 7. November wird der Auszeichnung damit wieder ein würdiger Rahmen verliehen.

Im vergangenen Jahr hat der Gifhorner Werner Schmitz, der sich beim Kinderschutzbund, beim MTV, als Flüchtlingshelfer und Computer-Experte in der Lebenshilfe stark macht, gewonnen. 2017 ging die Trophäe „Schulterschluss“ an Astrid Behme, die die Sparte Seniorentanz beim MTV Walle leitet.

Ob Adolf Laub als Ausbildungsleiter einer Modellfluggruppe im Luftsportverein Gifhorn, Peter Günter als Organisator des Bürgerbrunchs in Groß Schwülper, Heiko Vahle als Brandschutzerzieher in Gifhorn, der Jembker Wintersportler Claus Faltin als Organisator von Freizeiten für Kinder und Jugendliche oder Laura Rattunde, die im SV Westerbeck Mädchen an die Leistungsspitze im Kunstturnen heranführte – die Beispiele der Aufgabenbereiche unserer Sieger der vergangenen 13 Jahre könnten unterschiedlicher nicht sein. Wichtig ist nicht, wie lange jemand sein Ehrenamt schon ausführt. Entscheidend ist, dass die Kandidatin oder der Kandidat es mit Leidenschaft macht.

Jetzt sind also Sie gefragt: Schicken Sie uns Ihre Vorschläge: wer sollte Ihrer Meinung nach aus dem Landkreis Gifhorn für die Auszeichnung „Gifhorner des Jahres“ vorgestellt werden? Wir freuen uns auf die Zusendungen.

Wer eine Kandidatin oder einen Kandidaten für den Gifhorner des Jahres 2019 vorschlagen möchte, schickt seinen Hinweis bitte per E-Mail oder per Post mit Angabe der Adresse und Telefonnummer an unsere Redaktion.

Kontakt: redaktion.gifhorn@bzv.de, (05371) 817022, Steinweg 78, 38518 Gifhorn.

Alle Vorschläge müssen bitte bis spätestens Dienstag, 27. August, 14 Uhr eingereicht sein.