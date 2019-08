Vier Verletzte, eine Leiche – Feuerwehren üben Ernstfall

Trubel herrschte am Donnerstagabend in der Straße Hohes Feld in Rötgesbüttel. Die Feuerwehren Rötgesbüttel und Didderse fuhren vor, auch die Schnelleinsatzgruppe des DRK kam. Schläuche wurden ausgerollt, Atemschutzmasken aufgesetzt, Tragen rangeschafft. Beim praktischen Teil des Übungsdienstes,...