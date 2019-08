Verfolgungsjagd endet mit einem Verkehrsunfall in Zasenbeck

In der Nacht zum Freitag lieferte sich eine Frau aus Ohrdorf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, welche mit einem Verkehrsunfall endete.

Wie die Polizei mitteilt begab sich die 43-Jährige um 23 Uhr mit ihrem abgemeldeten Auto auf eine Spritztour. Als die Polizei sie mit ihrem VW Passat nahe ihrer Anschrift entdeckte und sie zum Anhalten bewegen wollte, versuchte sie zu fliehen.

Sie fuhr dabei verkehrsgefährdend, rücksichtslos und mit völlig überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft Ohrdorf und schließlich auf die B244 in Richtung Zasenbeck. In Zasenbeck verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug, durchbrach einen Zaun und einen Vorgarten, beschädigte anschließend noch ein Wohnhaus und kam schlussendlich in senkrechter Stellung an einem Carport zum Stehen.

Wie durch ein Wunder verletzte sich die 43-Jährige nur leicht und konnte eigenständig das Fahrzeug verlassen. Die Geschädigten hingegen haben einen nicht unerheblichen Schaden an Zaun, Garten, Gebäude und Carport zu verzeichnen. Auch der Pkw hat einen Totalschaden.

Neben dem offenen Haftbefehl, den die Dame vorzuweisen hat, wartet nun unter anderem eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs auf sie. red