Sänger Josh tritt beim Lakeview-Festival am Tankumsee auf.

Isenbüttel. „Cordula Grün“ ist längst Partykracher. Sänger Josh tritt mit weiteren vier Bands am Samstag beim Lakeview-Festival von Radio38 am Tankumsee auf.

Josh kommt mit Cordula Grün zum Konzert an den Tankumsee

Radio38 lädt zum Lakeview-Festival an den Tankumsee ein. Am Samstag, 17. August, spielen dort fünf Bands – darunter auch der Sänger Josh, bekanntgeworden mit dem zum Partykracher gewordenen Song „Cordula Grün“.

Los geht’s ab 13 Uhr. Mit dabei sind Maniax eine junge Band aus Braunschweig. Sie rocken mit ihrer Show die Bühne. Die Newcomer gehören zu Braunschweigs vielversprechendsten Musikern. Mit sehr viel Leidenschaft und Power begeistern die Jungs Ihr Publikum. Mathea war mit Ihrem Song „2x“ ganz oben in den österreichischen Charts. Im Mai 2019 wurde die Single mit Platin ausgezeichnet. Auch in Deutschland ist der Song durch die Charts gegangen.

Kroner wohnt in Berlin, stammt aber aus Braunschweig und ist als Musiker vielen in der Region ein Begriff. Mit seiner Single „Paradies“ hatte der Vollblut-Musiker seinen ersten Song der regelmäßig im Radio lief. Aktuell schraubt er im Studio an vielen neuen Liedern, von denen er vielleicht das eine oder andere beim Lakeview Festival präsentieren wird.

Fabian Riaz & Ayke Witt kommen aus Wolfsburg und sind durch die TV-Show „The Voice Of Germany“ zu Local Heros geworden. Mit Ihren Auftritten im Stadion des VFL Wolfsburg erreichen sie regelmäßig ein sehr großes Publikum.

Die Idee für ein neues Festival am Tankumsee sei Anfang 2019 entstanden. Das Lakeview-Festival solle ein Musikfestival für alle sein und nicht nur eine Musiksparte bedienen, teilte Radio38 mit.

Einlass ist ab 12 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.konzertkasse.de