Gifhorn. Eine 25-Jährige rief am Donnerstag nach einem Auffahrunfall die Polizei. Sie gab an, die Insassen des Verursacher-Autos hätten den Fahrer gewechselt.

Auffahrunfall in Gifhorn – wer saß am Steuer?

Ein Auffahrunfall am Donnerstagmittag in Gifhorn hat bei der Polizei Fragen aufgeworfen. Unklar ist, wer bei dem Unfall auf der Braunschweiger Straße am Steuer des Verursacher-Autos gesessen hat.

Unfall in Gifhorn: Männer wechselten womöglich den Fahrer

Laut Polizei war eine 25-jährige Gifhornerin gegen 12 Uhr in ihrem schwarzen VW Golf auf der Braunschweiger Straße stadteinwärts unterwegs. An der Ecke Sonnenweg hielt sie an einer roten Ampel. Während sie wartete, fuhr ein grauer Golf, besetzt mit drei Männern, auf ihr Auto auf. Die Gifhornerin rief die Polizei – und gab später an, dass der 19- und die zwei 18-Jährigen Insassen aus dem grauen Golf inzwischen den Fahrer gewechselt hätten.

Polizei sucht Zeugen

Da die Polizei nun nicht mit Bestimmtheit sagen kann, welcher der drei Männer den Unfall verursacht hat, bittet sie Zeugen – auch solche, denen der graue Golf vielleicht schon vor dem Unfall aufgefallen ist –, sich unter der Telefonnummer (05371) 9800 zu melden. feu