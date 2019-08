Am Sonntagabend hat es in der Straße Am Osterberg in Hankensbüttel im Landkreis Gifhorn gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand dort gegen 20 Uhr ein Balkon in Flammen. Die Bewohner des Hauses konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Wir aktualisieren diesen Text.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder