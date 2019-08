Mehr als nur Marschmusik beim Altdorffest in Weyhausen

Das Altdorffest im Rundling in Weyhausen hat auch in seiner 41. Auflage nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt: Am Sonnabendnachmittag waren die Stände und die Bühne im Winkel dicht umlagert. Bereits um 15 Uhr tobten die jüngsten Festfreunde unter Aufsicht der Eltern auf der großen Hüpfburg,...