Die Polizei hat in der Nacht mutmaßliche Einbrecher gesucht.

Gifhorn. In Gamsen hat ein Zeitungsbote zwei Maskierte dabei erwischt, wie sie im Verkaufsraum eines Supermarktes unterwegs waren.

Zeitungsbote vertreibt Einbrecher in Gifhorner Netto-Markt

Im Gifhorner Ortsteil Gamsen haben in der Nacht zum Montag zwei Maskierte versucht, einen Netto-Markt zu überfallen, als sie ein Zeitungsbote gegen 2.20 Uhr störte.

Mit einem Paket Tageszeitungen betrat der Bote gegen 2.20 Uhr den Vorraum des Gifhorner Netto-Marktes an der Hamburger Straße. Dort bemerkte er zwei maskierte Männer, die im Verkaufsbereich des Ladens umher schlichen, und rief von seinem Auto aus die Polizei. Die Unbekannten flüchteten daraufhin ohne Beute in Richtung des Klinikums. Dies teilte die Polizei Gifhorn am Montagmorgen mit.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, unter anderem auch mit Suchhunden, im gesamten Landkreis Gifhorn und der Stadt Wolfsburg verlief bisher erfolglos.

Beide Täter sollen zirka 1,80 bis 1,90 Meter groß sein und eine athletische Figur haben. Beide seien dunkel bekleidet gewesen und hätten eine dunkle Kopfbedeckung getragen. Einer der beiden trug ein Gesichtstuch und eine Sonnenbrille.

Die Polizei Gifhorn erbittet sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 05371/9800. red