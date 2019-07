Unfall bei Wesendorf: Ganze Familie verletzt

Die Polizei nahm am Sonnabend einen schweren Unfall auf der Bundesstraße 4 nördlich von Gifhorn auf. (Symbolfoto)

Wesendorf. Der Vater könnte laut Polizei auf der Urlaubs-Heimfahrt von Italien vor Übermüdung am Steuer eingeschlafen sein.

Ein schlimmes Ende nahm die Italienreise einer Hamburger Familie am Samstag auf der Bundesstraße 4 nördlich von Gifhorn. Laut Polizei schleuderte der BMW der Urlauber gegen 11 Uhr hinter der Gaststätte zum Pilz in der Gemeinde Wesendorf nach links von der Fahrbahn und rammte einen Baum.

Alle drei Insassen, die 41 Jahre alte Mutter, die zehn Jahre alte Tochter sowie der 44 Jahre alte Vater am Steuer wurden verletzt und kamen mit dem Krankenwagen ins Klinikum Gifhorn.

Die Polizei nimmt an, dass der Fahrer auf der Heimfahrt vom Italienurlaub so übermüdet war, dass ihn der Sekundenschlaf übermannte. Glück im Unglück: Gegenverkehr kam in dem Unfallmoment nicht.

Am Auto entstand Sachschaden von 40.000 Euro.