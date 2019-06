Rötgesbütteler halten in der Not zusammen

„Ich kriege jetzt noch Gänsehaut und wohne noch viel lieber in Rötgesbüttel“, ist Andrea Nagel auch noch eine Woche nach dem Brand im Heckenrosenweg begeistert von der Hilfsbereitschaft ihrer Mitbürger. Die hatten innerhalb weniger Stunden so viele Hilfsgüter für die Bewohner der Doppelhäuser in...