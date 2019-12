Gifhorner EU-Kandidatin Düpont zittert sich ins EU-Parlament

Im Parteibüro der Gifhorner CDU lagen klarer Wahlsieg und Unsicherheit ganz nah beieinander. Die Christdemokraten freuten sich über jede neue Schnellmeldung zur Bürgermeisterwahl in Gifhorn. Nur Lena Düpont, die CDU-Kandidatin des Bezirks Nordost-Niedersachsen für das EU-Parlament in Brüssel war hin- und hergerissen. Bis zum Schluss wusste die Gifhornerin nicht, ob es für sie reicht, trotz des dritten Listenplatzes in Niedersachsen....