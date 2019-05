Giftige Raupe – Jetzt wird nachbehandelt und abgesaugt

Die Befliegung des Eichenprozessionsspinners über betroffenen Gebieten ist abgeschlossen. Wie der Landkreis, der für die Koordinierung zuständig war, am Donnerstag mitteilt, wurden etwa 400 Hektar an Straßenzügen und weiteren Flächen im gesamten Kreisgebiet, vor allem aber in der Samtgemeinde...