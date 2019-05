Schützenfest-Prügelei in Wasbüttel

Ein 18-Jähriger aus dem Gifhorner Südkreis ist beim Wasbütteler Schützenfest von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Die Polizei ermittelt nach mehreren folgenschweren Schlägen ins Gesicht des jungen Manns wegen Körperverletzung. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, das Opfer aus einem Wasbütteler Nachbarort sei auf dem Gelände neben dem Festzelt von mehreren unbekannten Personen attackiert worden. Sie hätten den 18-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. „Er erlitt Hämatome und eine blutige Lippe“, die ärztlich behandelt werden mussten, so der Beamte. Ins Krankenhaus musste der Verletzte aber nicht. Hinweise zu den Schlägern und wie die Situation so eskalieren konnte, nimmt die Polizei Meine unter Ruf (05304) 9123-0 an.