Eichenprozessionsspinner: Montag kreist der Helikopter

Jetzt soll es also wirklich losgehen: Für Montag, 13. Mai, ist am Nachmittag der Start der Bekämpfungsaktion gegen die Raupe des Eichenprozessionsspinners geplant. Wie der Landkreis am Donnerstag mitteilt, soll per Hubschrauber auf befallene Eichen an Straßen, Wegen, Waldrändern und auch im Wald...