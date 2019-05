Frühlingsfrühstück der Ambulanten Hilfe in neuen Räumen

Zum ersten Frühlingsfrühstück in den neuen Räumen an der Werderstraße 45 hatte die Ambulante Hilfe eingeladen. Bei einem leckeren Frühstücksbuffet gab es in gemütlicher Atmosphäre angeregte Gespräche und Raum für Austausch. „Vielen unserer Klienten fehlt das soziale Miteinander, das für andere ganz...