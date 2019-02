Didderser Verwaltung hat neues Domizil an Hauptstraße

Verwaltungsleiterin Ingrid Prygodda, Bürgermeister Randolf Moos und die Gemeindearbeiter Viorek Walker, Manfred Fischer und Heiko Wintgen helfen beim Umzug in das neue Domizil an der Hauptstraße.

Didderse. Sie zieht in das ehemalige Gebäude der Volksbank. Die Fläche dort ist fünfmal so groß wie die alte.

Die letzten Kartons sind gepackt. Seit Freitag läuft der Umzug des Gemeindebüros in das ehemalige Volksbankgebäude auf Hochtouren. Am Montag wird auch das Telefon umgestellt und ab Mitte nächster Woche soll der Betrieb in den neuen Räumen an der Hauptstraße laufen wie am Schnürchen.

Für Bürgermeister Randolf Moos bedeutet das: Er hat erstmals ein eigenes Büro. „Bislang haben wir uns auf engstem Raum zu Dritt zwei Arbeitsplätze geteilt“, sagt er. Wo bislang Verwaltungsleiterin Ingrid Prygodda die Geschicke lenkte, richtet sich die Kita einen neuen Mitarbeiterraum ein. „Wir haben hier das Fünffache an Fläche“, berichtet Moos.

Neben dem kompletten Mobiliar nebst Teeküche ist die Gemeinde jetzt neben Haus und Hof auch stolzer Besitzer eines mächtigen Tresors. Aus dem Haushalt ist abzulesen, dass Didderse für die Immobilie 230.000 Euro hingeblättert hat. Die Verwaltung nutzt Keller und Erdgeschoss für ihre Zwecke. „Die Einliegerwohnung darüber haben wir vermietet.“

Weitere Mieteinnahmen kommen von der Bank, die im Schalterraum einen Geldautomaten sowie einen Kontoauszugsdrucker betreibt. „Für uns ist das wie ein Sechser im Lotto“, sagt Moos, der zusammen mit den Gemeindearbeitern fleißig die Umzugskartons schleppt. Nur mit der Technik gibt es noch ein paar Probleme.

Der Umzug hat auch bereits einen groß angelegten Polizeieinsatz ausgelöst. „Ein Gemeinderatsmitglied, das sich die Räume anschauen wollte, hat statt des Lichts den stillen Alarm ausgelöst“, berichtet Moos. Weil diese Notruffunktion trotz Schließung der Bank noch aktiv war, ging man bei der Polizei von einem Überfall aus. „Als ich nach Hause kam, standen vor dem Gebäude und an den Ortseingängen die Einsatzkommandos“, berichtet Moos. Wer aus dem Rat der vermeintliche Bankräuber war, wollte er nicht verraten.