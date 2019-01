Neue Bushaltestelle in Hoitlingen geplant

Auf dem Dorfplatz an der Gabelung Lindenstraße/Sportplatz in Hoitlingen könnte eine neue Haltestelle entstehen: entweder vorn in der Zufahrt oder vor dem Kalthaus.

Von Zustimmung über Einwände bis zur strikten Ablehnung reichten die Wortbeiträge, als Bürgermeister Wieland Bartels in der Sitzung des Gemeinderates Tiddische im Dorfgemeinschaftshaus Hoitlingen am Mittwoch die Pläne zum Umbau der Bushaltestellen präsentierte.

Die Debatte, an der sich ausnahmsweise auch Zuhörer beteiligen durften, leite eine dringend notwendige Meinungsfindung ein, wie Bartels betonte: Bis zum Jahr 2022 müssen alle Haltestellen barrierefrei sein. Das heißt in der Praxis: Sie müssen einheitlich mit einem Kasseler Bord ausgerüstet sein.

Für Tiddische trifft das auf die Haltestellen Bergfelder Straße und Dorfstraße zu. Obwohl in der Dorfstraße nur eine Haltestelle auf einer Seite geplant ist, äußerte ein Anlieger: „Wir wollen die neue Haltestelle nicht haben.“ Der Bürgermeister betonte, dass man sich am Anfang der Diskussion befinde und noch keine Entscheidung gefallen sei. Vielmehr suche man in Gesprächen nach praktikablen Lösungen. Gebaut werden müsse indes auf alle Fälle.

Für Hoitlingen wurde eine ganz neue Bushaltestelle vorgestellt, die an der Lindenstraße zum Sportplatz hin eingerichtet werden könnte. Möglich sei, so Bartels, eine Busschleife mit einem Halt am Straßeneingang oder vor dem alten Kalthaus. Busse aus beiden Richtungen müssten dort wenden. Für diese Lösung müsse der Dorfplatz umgestaltet werden. Der Ort liege zentral und sei auch für die Schulkinder relativ gefahrlos zu erreichen.

Mit acht Stimmen bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme wurden Haushaltssatzung und Haushaltsplan für 2019 genehmigt. Der Ergebnishaushalt beläuft sich in den Erträgen auf 1,25 Millionen Euro und in den Aufwendungen auf fast 1,24 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen in Höhe von 1,64 Millionen Euro Auszahlungen von 1,51 Millionen gegenüber. An wichtigen Investitionen nannte Bartels die Bushaltestellen, zu denen Fördermittel erwartet werden, sowie die Sanierung der Eischotter Straße, weitere Arbeiten an den Dorfgemeinschaftshäusern und an der Straßenbeleuchtung.