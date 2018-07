Meinersen Die Bahnstrecke zwischen Meinersen und Gifhorn wurde am Montagabend aufgrund eines Böschungsbrands gesperrt. Fernzüge fahren Umleitung.

Böschungsbrand stoppt Bahnverkehr in Gifhorn

Bei Leiferde ist am Montagabend gegen 21.20 Uhr die Böschung an der Bahnstrecke zwischen Meinersen und Gifhorn in Brand geraten.

Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Strecke für den Bahnverkehr gesperrt. Während im Gifhorner Bahnhof der Enno von Wolfsburg nach Hannover auf seine Weiterfahrt wartete, lenkte die Deutsche Bahn ihren Fernverkehr von Hannover über Braunschweig nach Magdeburg um.

Ein Bahnsprecher bestätigte das. Fahrgäste müssen mit 60 Minuten Verspätung rechnen. Derzeit kann ein Zusammenhang mit einem Leitungsschaden und dem Feuer nicht ausgeschlossen werden. Der Notfall-Manager der Bahn ist an Ort und Stelle.

Ein Sprecher der Feuerwehr Gifhorn sprach von einem kleineren Feuer, das schnell gelöscht war. Gebrannt hätten nur 50 Quadratmeter. Als mögliche Ursache schließen die Brandschützer einen Kurzschluss nicht aus.