Junger Regisseur aus Gifhorn beim Deutschen Jugendfilmpreis dabei

Für den jungen Gifhorner Filmemacher Victor Gütay dürfte dieses Wochenende ziemlich nervenaufreibend werden. Am Samstag wird sein 15-Minüter „Und alles wird wie früher“, mit dem er bereits einen ersten Platz als Newcomer in Unna abräumte, beim Wettbewerb Deutscher Jugendfilmpreis in Hildesheim über...