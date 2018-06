AfD: Sparkasse Negativzins verbieten

Darauf zielen drei Anträge des Fraktionsvorsitzenden Stefan Marzischewski-Drewes. Im Kreistag will die AfD eine Weisung an die Abgeordneten in der Verbandsversammlung durchsetzen, zwei Satzungsergänzungen zu beantragen. Danach soll zu den wesentlichen Aufgaben der Sparkasse ausdrücklich die...